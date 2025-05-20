Девятый день ищущего четырехлетнего сына в реке россиянина сняли на видео

В Дагестане отец девятый день пытается найти упавшего в реку и пропавшего сына. Ищущего ребенка отца сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.
По информации издания, мужчина ищет четырехлетнего мальчика, который пропал еще 11 мая после падения с моста. Работа водолазов и спасателей пока результатов не принесла, и отец продолжает поиски самостоятельно.
Из публикации Mash Gor следует, что россиянин надеется найти ребенка живым — дагестанец пытается докричаться до мальчика.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае нашли живым пропавшего ребенка. Поиски длились сутки.