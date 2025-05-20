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19:06, 20 мая 2025Россия

Девятый день ищущего четырехлетнего сына в реке россиянина сняли на видео

В Дагестане отец девятый день пытается найти упавшего в реку и пропавшего сына
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В Дагестане отец девятый день пытается найти упавшего в реку и пропавшего сына. Ищущего ребенка отца сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, мужчина ищет четырехлетнего мальчика, который пропал еще 11 мая после падения с моста. Работа водолазов и спасателей пока результатов не принесла, и отец продолжает поиски самостоятельно.

Из публикации Mash Gor следует, что россиянин надеется найти ребенка живым — дагестанец пытается докричаться до мальчика.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае нашли живым пропавшего ребенка. Поиски длились сутки.

Вот это да!
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