Девятый день ищущего четырехлетнего сына в реке россиянина сняли на видео

В Дагестане отец девятый день пытается найти упавшего в реку и пропавшего сына

В Дагестане отец девятый день пытается найти упавшего в реку и пропавшего сына. Ищущего ребенка отца сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, мужчина ищет четырехлетнего мальчика, который пропал еще 11 мая после падения с моста. Работа водолазов и спасателей пока результатов не принесла, и отец продолжает поиски самостоятельно.

Из публикации Mash Gor следует, что россиянин надеется найти ребенка живым — дагестанец пытается докричаться до мальчика.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае нашли живым пропавшего ребенка. Поиски длились сутки.