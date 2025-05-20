Фанатки отсудили у Киркорова деньги

Shot: Фанатки отсудили у Киркорова около 60 тысяч рублей за отмененный концерт

Поклонницы российского певца Филиппа Киркорова отсудили у него деньги за то, что не смогли попасть на выступление артиста во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, две женщины — одна из Краснодара, другая из Ростова — подали в суд на ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Причиной стало то, что в 2020 году мероприятие не состоялось из-за локдауна.

«Одной поклоннице за отмененное выступление удалось отсудить около 40 тысяч рублей, второй — 20 тысяч», — говорится в сообщении. Уточняется, что в сумму входят стоимость билетов, моральная компенсация и судебные расходы.

Ранее фанаты Филиппа Киркорова заподозрили у артиста проблемы со здоровьем из-за сильного похудения.