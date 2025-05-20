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17:10, 20 мая 2025Спорт

Футболист сборной Израиля умер в возрасте 31 года

Футболист сборной Израиля Гади Кинда умер в возрасте 31 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bill Barrett / ISI Photos / Getty Images

Полузащитник «Маккаби» из Хайфы и сборной Израиля по футболу Гади Кинда умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает 13tv.

Причиной называется скоротечное онкологическое заболевание. Хавбека госпитализировали в начале мая в одну из больниц Хайфы в тяжелом состоянии. Последний раз Кинда выходил на поле два месяца назад — 29 марта в матче против «Хапоэля».

«В такой момент наши сердца с семьей Кинда, с его женой Лиран и его дорогими дочерьми. Да будет благословенна его память», — заявил генеральный директор «Маккаби» из Хайфы Ицик Овадия.

Кинда родился в Эфиопии и в возрасте трех лет вместе с семьей эмигрировал в Израиль. За сборную страны полузащитник дебютировал в 2021 году, он забил два гола в десяти матчах в составе национальной команды.

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