Huawei выпустила первый ноутбук со складным дисплеем

Huawei представила первый ноутбук со складным OLED-экраном

Китайская корпорация Huawei представила свой первый ноутбук со складным дисплеем. Об этом сообщается на сайте компании.

Устройство под названием MateBook Fold Ultimate Design получило 18-дюймовый дисплей, который можно сложить и добиться размеров 13 дюймов. Девайс имеет гибкую панель OLED LTPO с разрешением 3296x2472 пикселей и максимальной яркостью 1600 нит. Также экран поддерживает частоту до 144 герц.

Ноутбук имеет толщину 7,3 миллиметра в разложенном состоянии и 14,9 миллиметра в сложенном. Компьютер весит 1,16 килограмма. На одну половину дисплея можно вызвать виртуальную клавиатуру, однако в комплекте MateBook Fold Ultimate Design есть и физическая клавиатура.

Устройство получило неназванный процессор, 32 гигабайта оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью до 2 терабайт. У аппарата есть Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi, два порта USB-C и сканер отпечатков пальцев. Ноутбук имеет адаптер с поддержкой быстрой зарядки 140 ватт.

Стоимость MateBook Fold Ultimate Design в базовой версии составила 23 999 юаней, или около 268 тысяч рублей. Компьютер появится в китайской продаже 6 июня.

В конце мая стало известно, что поставки смартфонов Apple в Китае резко сократились. Аналитики CAICT заметили, что доля американской фирмы на местном рынке смартфонов сократилась до 8 процентов.

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