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13:39, 20 мая 2025Силовые структуры

Искусственным интеллектом предложили заменить работников российских судов

Глава Совета судей РФ Момотов: ИИ поможет решить проблему кадрового дефицита
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Искусственный интеллект внедрили в работу российских судов

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

В судах России наблюдается дефицит кадров, в первую очередь, из-за неконкурентоспособных зарплат и высокой нагрузки. Об этом заявил председатель Совета судей Виктор Момотова на заседании в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную судебную практику поможет отчасти решить эту проблему. Он указал, что 35 процентов судов используют новые технологии.

В судах Башкортостана, Татарстана, Владимирской и Иркутской областях с помощью ИИ составляются протоколы судебных заседаний путем распознавания человеческой речи и перевода ее в текстовый формат.

Верховный суд Коми внедрил ИИ в поиск нормативных правовых актов для регулирования правоотношений. Вологодский областной суд использует технологии для подготовки проектов судебных приказов, анализа документов и краткого изложения их содержания (например, для краткого изложения причин отмены судебного акта), сравнения содержания двух документов (например, для сравнения протокола судебного заседания с приговором), составления проекта судебного решения.

Ранее глава Совета судей заявил о кадровом дефиците в судебной системе — количество вакантных должностей федеральных судей сейчас составляет более четырех тысяч.

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