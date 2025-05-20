Искусственным интеллектом предложили заменить работников российских судов

Глава Совета судей РФ Момотов: ИИ поможет решить проблему кадрового дефицита

Начало событий в новости Искусственный интеллект внедрили в работу российских судов

В судах России наблюдается дефицит кадров, в первую очередь, из-за неконкурентоспособных зарплат и высокой нагрузки. Об этом заявил председатель Совета судей Виктор Момотова на заседании в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную судебную практику поможет отчасти решить эту проблему. Он указал, что 35 процентов судов используют новые технологии.

В судах Башкортостана, Татарстана, Владимирской и Иркутской областях с помощью ИИ составляются протоколы судебных заседаний путем распознавания человеческой речи и перевода ее в текстовый формат.

Верховный суд Коми внедрил ИИ в поиск нормативных правовых актов для регулирования правоотношений. Вологодский областной суд использует технологии для подготовки проектов судебных приказов, анализа документов и краткого изложения их содержания (например, для краткого изложения причин отмены судебного акта), сравнения содержания двух документов (например, для сравнения протокола судебного заседания с приговором), составления проекта судебного решения.

Ранее глава Совета судей заявил о кадровом дефиците в судебной системе — количество вакантных должностей федеральных судей сейчас составляет более четырех тысяч.