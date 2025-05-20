Каллас анонсировала подготовку нового пакета санкций против России

Каллас: ЕС начнет подготовку 18-го пакета санкций против РФ после принятия 17-го

Европейский союз (ЕС) после принятия 17-го пакета санкций против России, сразу начнет подготовку 18-го пакета. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

Глава евродипломатии сослалась на «закрытый доклад европейской разведки», где утверждается эффективность ограничений против РФ. «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций, и сразу начнем разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — анонсировала она.

Ранее Каллас пожаловалась, что европейские компании по-прежнему хотят зарабатывать в России даже под угрозой уголовной ответственности за обход санкций. Дипломат объяснила журналистам, что украинский конфликт продолжается, потому что в ЕС не смогли оказать достаточного давления на Москву.

Каллас уже обещала, что 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая. О содержимом нового набора ограничений она не рассказала, сославшись на несогласованность деталей.