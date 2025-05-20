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12:02, 20 мая 2025Мир

Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию

Каллас: В Брюсселе не увидели давления США на Россию на переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: HENRY NICHOLLS / Pool / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пожаловалась, что в Брюсселе «не увидели давления» США на Россию на переговорах по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах», — сказала она.

Каллас отметила, что США обещали оказать давление на Россию в случае отказа Москвы от полного прекращение огня.

19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продлился около двух часов. Глава Белого дома заявил, что переговоры между Москвой и Киевом «начнутся немедленно», их условия будут согласованы двумя сторонами.

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