Каллас раскрыла степень влияния санкций против России на экономику ЕС

Каллас: Санкции против России ограниченно повлияли на экономику Евросоюза

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскрыла степень влияния антироссийских санкций на экономику Евросоюза. Она заявила в завершение встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран ЕС, что они повлияли ограниченно за счет диверсификации поставок энергоресурсов, передает РИА Новости.

«Влияние на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы», — указала глава европейской дипломатии.

До этого Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Он направлен в том числе против почти 200 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).