Марочко: Киев направил под Северск в ДНР иностранных солдат

Киевское командование направило иностранных военных к Северску Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

По его словам, российские военные зафиксировали перемещающиеся на пикапах небольшие отряды солдат с зенитно-пулеметными установками и минометами западного производства. Он рассказал, что автомобили перемещаются вдоль линии фронта по две-три штуки, обстреливают российские позиции и меняют местоположение. Также Марочко рассказал, что в ходе радиоэлектронной разведки было установлено, что иностранцы используют натовскую систему позывных, а также общаются на английском языке.

Ранее российские военные уничтожили переправу на купянском направлении. «Наши бойцы уничтожили понтонную переправу вооруженных формирований Украины через реку Оскол», — заявил Марочко.

До этого газета Bild сообщила, что Россия якобы настаивает на двух ключевых условиях для прекращения огня на Украине: полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Киеву. Издание отмечает, что данные условия считаются неприемлемыми как для Украины, так и для ее союзников.