«Ленинград» письменно обяжут соблюдать законы РФ

Шнуров подпишет обязательство соблюдать законы РФ перед концертом в Новосибирске

Группа «Ленинград» должна будет подписать письменное обязательство соблюдать законы Российской Федерации перед концертами в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, гарантийное письмо будет включать в себя обещание со стороны участников музыкального коллектива не нарушать действующее законодательство. Также сообщается, что на выступления не пустят несовершеннолетних.

Такой документ лидеру коллектива Сергею Шнурову и его коллегам предложили подписать после недовольств местных жителей, которые требовали запретить концерты «Ленинграда». Выступления состоятся 29, 30 и 31 мая в комплексе «Сибирь-Арена».

Ранее сообщалось, что новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей призвал отменить концерты группы «Ленинград». Активисты назвали кощунственным творчество Шнурова, а также отметили, что его песни содержат ненормативную лексику.