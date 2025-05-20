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10:49, 20 мая 2025Культура

«Ленинград» письменно обяжут соблюдать законы РФ

Шнуров подпишет обязательство соблюдать законы РФ перед концертом в Новосибирске
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Группа «Ленинград» должна будет подписать письменное обязательство соблюдать законы Российской Федерации перед концертами в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, гарантийное письмо будет включать в себя обещание со стороны участников музыкального коллектива не нарушать действующее законодательство. Также сообщается, что на выступления не пустят несовершеннолетних.

Такой документ лидеру коллектива Сергею Шнурову и его коллегам предложили подписать после недовольств местных жителей, которые требовали запретить концерты «Ленинграда». Выступления состоятся 29, 30 и 31 мая в комплексе «Сибирь-Арена».

Ранее сообщалось, что новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей призвал отменить концерты группы «Ленинград». Активисты назвали кощунственным творчество Шнурова, а также отметили, что его песни содержат ненормативную лексику.

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