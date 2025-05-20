Лоза объяснил свою песню про голубого приятеля

Певец Юрий Лоза заявил, что выпустил песню про голубого приятеля в виде стеба

Певец Юрий Лоза рассказал, при каких обстоятельствах выпустил композицию «Мой приятель — голубой». Об этом он рассказал в интервью порталу «Абзац».

В 1983 году артист записал песню про «голубого приятеля». По собственному признанию, ради шутки.

«Был молодым, куролесил, валял дурака. Мозгов было мало. Сегодня я бы не стал писать подобную песню. Не думаю, что это можно воспринять как пропаганду. Это же явный стеб», — сообщил Лоза.

Ранее стало известно, что Юрий Лоза отказался петь с Клавой Кокой и запретил ей исполнять свой хит «Плот».