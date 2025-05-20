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16:38, 20 мая 2025Моя страна

Малайзиец преодолел сотни километров автостопом и попал на Урал

Турист из Малайзии автостопом добрался до Урала
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Ткачёв / Фотобанк Лори

Турист из Малайзии Феликс преодолел сотни километров автостопом. Он посетил фестиваль «День красоты и гостеприимства» в Первоуральске, сообщает «Вести Урал».

По его словам, это его первая поездка в Россию. «Мне очень нравится, тут очень красиво и все люди очень милые. Очень тепло на душе», — поделился он.

Всего на фестивале присутствовали более 500 человек — туристы и жители региона. Они познакомились с историей и традициями народа.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы все чаще приезжают в Татарстан, Калининград и на Дальний Восток. Самые востребованные у зарубежных гостей направления для путешествий по России раскрыл директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Олег Кочуг.

Вот это да!
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