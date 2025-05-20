Малайзиец преодолел сотни километров автостопом и попал на Урал

Турист из Малайзии автостопом добрался до Урала

Турист из Малайзии Феликс преодолел сотни километров автостопом. Он посетил фестиваль «День красоты и гостеприимства» в Первоуральске, сообщает «Вести Урал».

По его словам, это его первая поездка в Россию. «Мне очень нравится, тут очень красиво и все люди очень милые. Очень тепло на душе», — поделился он.

Всего на фестивале присутствовали более 500 человек — туристы и жители региона. Они познакомились с историей и традициями народа.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы все чаще приезжают в Татарстан, Калининград и на Дальний Восток. Самые востребованные у зарубежных гостей направления для путешествий по России раскрыл директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Олег Кочуг.