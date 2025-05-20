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16:38, 20 мая 2025Россия

Медведев порассуждал об основах нового мирового порядка

Медведев: Новый миропорядок образуется на последствиях нынешнего противостояния
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего глобального противостояния. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

Политик напомнил, что «из горнила войны и вышли все исторические вехи международного права». В пример он привел Вестфальскую, Венскую и Ялтинскую системы международных отношений. По словам Медведева, таким образом появлялись и обрастали конкретикой идеи государственного суверенитета, гуманности, разоружения, гуманности, человечности и правосудия.

«И новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния военных действий и юридических моделей, которые предложены взамен этому», — заключил зампред Совбеза России.

Ранее Медведев выразил мнение, что угроза ядерного конфликта в мире достигла наивысшей степени. По его словам, заявления администрации предыдущего президента США Джо Байдена об отсутствии подобной угрозы были «циничным враньем».

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