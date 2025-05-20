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07:18, 20 мая 2025Силовые структуры

Минобороны потребовало взыскать 2,6 миллиарда рублей с судостроительного завода «Вымпел»

Минобороны требует взыскать 2,6 млрд руб. с судостроительного завода «Вымпел»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство обороны России потребовало взыскать с судостроительного завода «Вымпел» 2,6 миллиарда рублей, соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС.

«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" составляет 2 миллиарда 690 миллионов 774 тысяч 271 рублей», — говорится в материалах дела.

Подробности на данный момент не уточняются. Завод специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, а также производит другие суда из стали и сплавов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России подало к заводу «Телта» два новых иска. Как следует из картотеки арбитражных дел, военное ведомство хочет взыскать с предприятия свыше 63 миллионов рублей.

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