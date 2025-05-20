Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:08, 20 мая 2025Экономика

Весенняя снежная буря обрушилась на российское село и попала на видео

На село Аян в Хабаровском крае обрушилась снежная буря
Мария Черкасова

Снежная буря обрушилась на село в Аян Хабаровском крае. Видео с сугробами опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Снегопад сопровождается сильным ветром. Местные жители ходят на улице в пуховиках. На кадрах сугробы высотой до окон первых этажей, также видно, что полностью заметено крыльцо и лестница к зданию. «Весна бушует, называется», — комментирует автор видео.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание, что зима и весна в 2025 году удивила россиян погодными аномалиями. Погода необычна в первую очередь своей изменчивостью. Так, среднемесячная температура в январе держалась выше нуля, впервые за всю историю метеонаблюдений. Снега не было в марте, зато он выпал в апреле и в мае.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежала тюрьмы, обвинений в провалах на фронте и авиаудара. Что известно о помилованной Путиным украинской летчице Савченко?

    Налоговая запустила процесс ликвидации агентства двух уехавших из России блогеров

    Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото

    Госсекретарь США ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

    В Госдуме одобрили один законопроект после жалоб участников СВО

    Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

    Россиян предупредили об опасном сочетании кофе и некоторых лекарств

    Культовую игру из Windows XP выпустили на смартфонах

    Вяльбе раскритиковала российские лыжи

    Россиянам назвали способы накопить деньги при небольшом бюджете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости