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13:44, 20 мая 2025Наука и техника

Назван неожиданный фактор ослабления иммунитета

ATS 2025: Вдыхание микропластика нарушает работу альвеолярных макрофагов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Julia Koblitz / Unsplash

Вдыхание микропластика нарушает работу ключевых иммунных клеток легких — альвеолярных макрофагов. Об этом сообщили ученые на конференции ATS 2025, представив данные о снижении способности этих клеток бороться с бактериями всего через 24 часа после контакта с микропластиком.

Макрофаги — своего рода санитары легочной ткани: они уничтожают патогены, очищают легкие от отмерших клеток и поддерживают иммунный баланс. Исследования на культурах клеток и мышах показали, что микропластик не только подавляет их активность, но и способен накапливаться в печени, селезенке, кишечнике и даже в мозге. Это может иметь долгосрочные последствия для всего организма.

Частично восстановить иммунную функцию после воздействия микропластика удалось с помощью препарата акадезина — активатора АМФ-киназы. Ученые предполагают, что в будущем подобные средства могут использоваться для профилактики заболеваний легких у жителей регионов с загрязненным воздухом. Следующим шагом станет изучение легочной ткани пациентов для поиска биомаркеров риска рака и других болезней дыхательной системы.

В апреле 2025 года ученые обнаружили микропластик в воде, которая прошла через современные очистные сооружения. Оказалось, что мельчайшие пластиковые частицы все равно попадают в природные водоемы, неся потенциальную угрозу экосистемам и здоровью человека.

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