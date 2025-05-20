Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:49, 20 мая 2025Россия

Названа дата выборов депутатов Госдумы

Замглавы ЦИК Булаев заявил о выборах депутатов Госдумы 20 сентября 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Булаев

Николай Булаев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев рассказал, когда состоятся выборы депутатов Государственной думы России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Булаев назвал дату выборов депутатов Госдумы и сообщил, что они состоятся 20 сентября 2026 года. «Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября», — заявил замглавы ЦИК.

Ранее стало известно, что дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко войдет в список кандидатов от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Предполагается, что она может занять в списке второе место, сразу после действующего главы ЛДПР Леонида Слуцкого.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп подвели итоги двухчасового разговора по телефону. Как президенты оценили его результаты?

    Названа дата выборов депутатов Госдумы

    Зеленский отказался вывести ВСУ из новых регионов России

    В Совфеде назвали главное отличие позиций Трампа и Байдена

    Раскрыта роль Зеленского в конфликте с Россией

    Женщина рассказала о находке в телефоне мужа и получила совет развестись

    В России заявили о порожденной русофобией глупости президента Финляндии

    «Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение перед разговором Путина и Трампа

    Учительница занялась сексом с учеником в классе и попала за решетку в тот же день

    Мужчин предупредили о влиянии жары на потенцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости