Названа ягода для улучшения памяти

Нейробиолог Крикориан посоветовал есть клубнику для улучшения памяти

Нейробиолог Роберт Крикориан заявил, что при проблемах с памятью необходимо включить в рацион одну ягоду. Ее он назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Крикориан посоветовал есть клубнику, поскольку ученые доказали в ходе недавнего исследования, что она улучшает память и настроение, если употреблять по одной чашке в день. Дело в том, что в этой ягоде содержатся антоцианы ─ антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в головном мозге.

По словам специалиста, данные соединения можно найти также в чернике. Она в предыдущих исследованиях тоже продемонстрировала преимущества для улучшения памяти. В заключение эксперт отметил, что у перечисленных ягод могут быть противопоказания, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

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