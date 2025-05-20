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18:33, 20 мая 2025Забота о себе

Названы пять ежедневных привычек для здоровья сердца

Кардиолог Абельян посоветовал соблюдать растительную диету для здоровья сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Venti Views / Unsplash

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что здоровье сердца можно поддерживать с помощью пяти ежедневных привычек. Их он назвал в беседе с изданием Men's Health.

Как отметил Абельян, чтобы сердце оставалось здоровым, необходимо высыпаться. Показателем хорошего ночного отдыха является отсутствие потребности в дневном сне. Также регулярно нужно заниматься физическими упражнениями, заявил врач.

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Кроме того, медик посоветовал соблюдать растительную диету. Дополнительно необходимо научиться справляться с повседневным стрессом, поскольку он повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В заключение специалист призвал поддерживать общение с семьей и друзьями, так как чувство одиночества ухудшает здоровье в целом.

Ранее кардиолог Юрий Бузиашвили рассказал, как снизить риск инфаркта. По его словам, для этого необходимо изменить рацион.

Вот это да!
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