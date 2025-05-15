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17:32, 15 мая 2025Забота о себе

Врач посоветовал для профилактики инфаркта соблюдать четыре простых правила

Кардиолог Бузиашвили: Для профилактики инфаркта важно есть рыбу и овощи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Юрий Бузиашвили посоветовал соблюдать четыре простых правила для профилактики инфаркта и других болезней сердца. Его слова цитирует aif.ru.

По словам кардиолога, самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание, которое ведет к инфаркту, — это ишемическая болезнь сердца. Для его профилактики он посоветовал есть меньше жирного, больше овощей, рыбы и клетчатки. Также для сердца важно быть физически активным, например, ежедневно ходить быстрым шагом в течение 30 минут.

Бузиашвили подчеркнул, что ключевое значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний имеет контроль за давлением, уровнем холестерина и глюкозы. Он отметил, что это особенно важно делать после 40 лет. Еще одним существенным фактором профилактики врач назвал отказ от курения. По его словам, вредная привычка является одной из главных причин сосудистых проблем.

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