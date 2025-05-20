Обвиняемого в педофилии российского блогера Поднебесного освободили из СИЗО

В Петербурге блогеру Поднебесному изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО

В Санкт-Петербурге блогеру Алексею Поднебесному изменили меру пресечения, его отпустили из СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он обвиняется по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий и освободил его из-под стражи в зале суда.

Поднебесный приехал в Петербург и в социальных сетях попросил фанатов показать ему город. На это сообщение откликнулась одна его поклонница. После прогулки в интернете распространилось видео, на котором блогер держит девушку за грудь и целуется с ней. Отмечается, что возраст девушки неизвестен, но ее бывшая учительница подтвердила, что осенью она пойдет в девятый класс. Кроме того, в сети опубликованы скриншоты переписки и голосовые сообщения школьницы, в которых она якобы рассказывает об интиме с блогером.

Поднебесный рассказал свою версию произошедшего. По его словам, школьница вела себя развязно, убедила его, что ей 23 года, сама запрыгнула ему на колени и стала целовать.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в педофилии Поднебесный выступил против смягчения ему меры пресечения.