Определено главное предназначение дачи

«Известия»: 56 % россиян используют дачу для отдыха

Более половины (56 процентов) россиян используют дачу для отдыха и «ментальной перезагрузки». Об этом говорится в исследовании «Авито Услуг», результаты которого передают «Известия».

Среди жителей мегаполисов число людей, приезжающих на дачу отдохнуть, выше — 65 процентов. При этом россияне старше 65 реже используют загородный дом с этой целью — лишь в 38 процентах случаев.

Каждый четвертый рассматривает дачу как источник продовольственной независимости. В особенности такой подход близок жителям небольших городов, где 33 процента респондентов экономят на продуктах с помощью дачи. В больших городах об этом заявили лишь 15 процентов опрошенных.

40 процентов респондентов признались, что вообще не ездят на дачу. Еще 17 процентов опрошенных считают ее символом благополучия и состоятельный жизни, а 44 процента — желательным атрибутом.

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