Опытная путешественница описала пять популярных мест фразой «никогда бы не вернулась»

Опытная американская путешественница описала пять популярных для туризма мест фразой «никогда бы не вернулась». Об этом она рассказала в TikTok, сообщает Daily Mail.

По словам Евы, некоторые из этих направлений славятся мошенничеством и постоянными домогательствами, а другие просто кажутся ей скучными. К примеру, на Канарских островах совершенно нечем заняться, объяснила она. «Пляжи великолепны, но очень быстро надоедают. Я бы не советовала ехать больше чем на три дня», — добавила туристка.

Вторым местом, куда девушка пообещала не возвращаться, стал Лос-Анджелес, который оказался мрачным из-за некой «темной энергии». А египетский курорт Хургада разочаровал ее из-за домогательств местных мужчин, как и индийский Нью-Дели. Кроме того, Дубай Ева назвала бездушным местом.

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