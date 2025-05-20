От загрязнения реки заводом российского экс-чиновника пострадали два региона

Два региона пострадали от загрязнения реки заводом экс-главы Мордовии Меркушкина

От загрязнения реки Алатырь спиртзаводом «Кемлянский», принадлежащим родственникам экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, пострадали два региона. Об этом пишут «Известия».

В апреле 2025 года осуществляемый предприятием сброс опасных веществ в реку привел к мору рыбы в Мордовии, теперь такую же ситуацию наблюдают в Чувашии. Сбросом химикатов в Алатырь также занимается ООО «Сыродельный комбинат "Ичалковский"».

По словам эколога Дмитрия Федорова, распространение загрязнения на территорию Чувашии повысило риски уменьшения популяции краснокнижной рыбы, в том числе сурской стерляди, которая обитает в месте слияния Алатыря и реки Сура. Эколог Дмитрий Левашов добавил, что загрязнение может привести и к отравлениям людей.

13 мая специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды в Алатыре для проверки. По итогам экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Грешневиков сообщил, что активное использование пластика туристами привело к трагической ситуации на Байкале. По его словам, местная инфраструктура не вынесет увеличения турпотока.