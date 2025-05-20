Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:31, 20 мая 2025Экономика

От загрязнения реки заводом российского экс-чиновника пострадали два региона

Два региона пострадали от загрязнения реки заводом экс-главы Мордовии Меркушкина
Александра Качан (Редактор)
Алатырь в Ардатовском районе Мордовии

Алатырь в Ардатовском районе Мордовии. Фото: Erzianj jurnalist / wikipedia

От загрязнения реки Алатырь спиртзаводом «Кемлянский», принадлежащим родственникам экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, пострадали два региона. Об этом пишут «Известия».

В апреле 2025 года осуществляемый предприятием сброс опасных веществ в реку привел к мору рыбы в Мордовии, теперь такую же ситуацию наблюдают в Чувашии. Сбросом химикатов в Алатырь также занимается ООО «Сыродельный комбинат "Ичалковский"».

По словам эколога Дмитрия Федорова, распространение загрязнения на территорию Чувашии повысило риски уменьшения популяции краснокнижной рыбы, в том числе сурской стерляди, которая обитает в месте слияния Алатыря и реки Сура. Эколог Дмитрий Левашов добавил, что загрязнение может привести и к отравлениям людей.

13 мая специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды в Алатыре для проверки. По итогам экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Грешневиков сообщил, что активное использование пластика туристами привело к трагической ситуации на Байкале. По его словам, местная инфраструктура не вынесет увеличения турпотока.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    В Германии предложили ввести еще больше санкций против России

    Объявленного Россией в розыск бывшего сенатора обвинили в шести эпизодах мошенничества

    Этническая ОПГ приготовила 51 килограмм наркотиков в российском селе и попалась

    Опытная путешественница описала пять популярных мест фразой «никогда бы не вернулась»

    В Эстонии заявили об освобождении задержанного Россией танкера

    Звезду реалити-шоу госпитализировали во время отпуска

    В Госдуме захотели запретить благотворительные сборы на личные карты россиян

    Овечкина заметили в казино в США

    54-летняя Клаудия Шиффер снялась в откровенном боди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости