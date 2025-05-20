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18:06, 20 мая 2025Путешествия

Пассажир самолета непристойно потрогал попутчицу и сунул руку в ее еду

Пассажир самолета домогался попутчицы на рейсе из Сиднея в Голд-Кост
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета домогался попутчицы во время полета и оказался под угрозой семи лет тюрьмы. Об этом сообщила Австралийская федеральная полиция.

Инцидент произошел на рейсе из Сиднея в Голд-Кост 4 февраля, однако о дальнейшей судьбе злоумышленника стало известно только сейчас.

Уточняется, что 41-летний мужчина несколько раз непристойно потрогал пассажирку по внутренней части бедра. Более того, он сунул руки в ее еду.

По прибытии в Голд-Кост пассажира задержали, ему предъявили обвинение по одному эпизоду непристойного поведения. Если мужчину признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Ранее в Сингапуре турист из Индии попытался растлить 12-летнюю девочку в бассейне. Мужчина обнял жертву и хотел затащить ее в туалет.

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