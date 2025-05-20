Поставщик питания в российскую больницу попался на многомиллионном мошенничестве

В Карелии бизнесмен получил 4,5 года за поставку некачественной еды в больницу

Петрозаводский городской суд отправил в колонию на 4,5 года бизнесмена Станислава Мишичева, который попался на многомиллионном мошенничестве при поставке питания в местную больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установил суд, в период с октября 2020 года по декабрь 2022-го предприниматель в рамках госконтракта уменьшал количество и качество продуктов, поставляемых в больницу. Таким образом бюджету региона был нанесен ущерб в размере 14,2 миллиона рублей, который был возмещен на этапе предварительного расследования.

Ранее по этому же делу осудили врача-диетолога Людмилу Балашову. Суд установил, что женщина получила взятку от представителей бизнесмена за общее покровительство, и приговорил ее к восьми годам колонии.

В декабре 2024 года стало известно, что фигуранты уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для Российской армии, в рамках которых была задержана бывшая руководительница Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова, пытались скрыть следы преступления.