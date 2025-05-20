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20:33, 20 мая 2025Забота о себе

Психолог дала пять советов для подготовки к первому свиданию

Психолог Вагнер посоветовала уделить время осознанному дыханию перед свиданием
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alaksiej Čarankievič / Unsplash

Психолог Ленинха Вагнер заявила, что многие люди волнуются перед первым свиданием, что вполне нормально. Пять советов для подготовки к нему специалистка дала в беседе с изданием Metropoles.

Как отметила Вагнер, перед первым свиданием необходимо уделить немного времени осознанному дыханию, чтобы снять стресс. Также, по ее словам, во время встречи стоит быть собой, поскольку искренность всегда является более привлекательной, нежели стремление выглядеть идеально.

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Кроме того, эксперт посоветовала выбирать удобную одежду, которая отражает стиль человека. Она порекомендовала не строить заранее ожиданий как по поводу самого потенциального партнера, так и встречи в целом. В заключение психолог призвала не пытаться произвести впечатление на собеседника, а просто обмениваться с ним подлинными эмоциями, поскольку именно так и рождаются здоровые отношения.

Ранее сексолог Таина Марис Коста рассказала, как вернуть страсть в отношения. По ее словам, паре не стоит ложиться спать, будучи в конфликте.

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