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16:17, 20 мая 2025Культура

Психолог рассказала о кризисе в отношениях Лепса с 19-летней возлюбленной

Психолог Абравитова: В отношениях Лепса и Авроры Кибы может наступить кризис
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что в отношениях народного артиста России Григория Лепса с молодой возлюбленной Авророй Кибой может наступить кризис. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

По словам специалиста, исполнителю свойственна повышенная эмоциональность. Из-за этого в отношениях пары могут возникать проблемы.

«Дыма без огня не бывает. Скорее всего, там присутствуют психологические проблемы», — сообщила Абравитова. Психолог подчеркнула, что подобные трудности связаны с особенностями менталитета представителей разных поколений.

Она добавила, что сильная страсть и эмоции в начале отношений создали завышенные ожидания. По ее мнению, когда Лепс и Киба узнают друг друга ближе, могут открыться новые стороны — «не всегда приятные».

Ранее сообщалось, что Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней Кибой. «Будет летом, но вот каким летом — не знаю», — отметил певец.

Вот это да!
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