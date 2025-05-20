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22:17, 19 мая 2025Россия

Путин выразил сожаление об отсутствии опыта игры на фортепиано

Путин выразил сожаление, что никогда не играл на фортепиано
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с воспитанниками музыкальной школы в образовательном центре «Сириус», его цитирует РИА Новости.

«Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. И сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает», — приводит агентство слова Путина.

Президент отметил, что музыка наравне с живописью оказывает влияние на формирование личности и мировоззрения человека, если с самого детства является частью его жизни. Кроме того, искусство способно также сформировать отношение человека к окружающему миру и среде, считает Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что вся сфера искусства является союзником России.

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