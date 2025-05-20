Путин выразил сожаление об отсутствии опыта игры на фортепиано

Путин выразил сожаление, что никогда не играл на фортепиано

Президент России Владимир Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с воспитанниками музыкальной школы в образовательном центре «Сириус», его цитирует РИА Новости.

«Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. И сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает», — приводит агентство слова Путина.

Президент отметил, что музыка наравне с живописью оказывает влияние на формирование личности и мировоззрения человека, если с самого детства является частью его жизни. Кроме того, искусство способно также сформировать отношение человека к окружающему миру и среде, считает Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что вся сфера искусства является союзником России.