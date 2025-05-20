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13:34, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

Депздрав Москвы заявил, что работа сервиса ЕМИАС восстановлена после сбоя
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Электронный сервис ЕМИАС восстановил работу после сбоя. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

«В данный момент работа сервиса "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена», — говорится в сообщении.

Ранее 20 мая стало известно, что в работе сервиса ЕМИАС «Электронная медицинская карта» произошел сбой. По данным ведомства, пользователи могли пожаловаться на проблемы с загрузкой медкарты на портале mos.ru или в мобильном приложении.

Неполадки также наблюдались и в работе других сервисов, в частности, ресурсов Федеральной налоговой службы (ФНС). В ведомстве подчеркнули, что специалисты зафиксировали высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа.

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