Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

Депздрав Москвы заявил, что работа сервиса ЕМИАС восстановлена после сбоя

Электронный сервис ЕМИАС восстановил работу после сбоя. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

«В данный момент работа сервиса "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена», — говорится в сообщении.

Ранее 20 мая стало известно, что в работе сервиса ЕМИАС «Электронная медицинская карта» произошел сбой. По данным ведомства, пользователи могли пожаловаться на проблемы с загрузкой медкарты на портале mos.ru или в мобильном приложении.

Неполадки также наблюдались и в работе других сервисов, в частности, ресурсов Федеральной налоговой службы (ФНС). В ведомстве подчеркнули, что специалисты зафиксировали высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа.