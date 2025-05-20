Раскрыта опасность борщевика для здоровья

Врач Филева: Контакт с борщевиком чреват серьезными ожогами

Контакт с борщевиком Сосновского может привести к серьезным ожогам. Об опасности, которую представляет инвазивное растение, предупредила врач и эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с «Известиями».

По ее словам, сок борщевика содержит фуранокумарины — вещества, значительно повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Под воздействием солнца попавший на кожу сок способен вызвать ожоги. Сильнее всего могут пострадать дети, кожа которых более чувствительна.

Если пострадавший находится на солнце, в первые часы после контакта с борщевиком могут появиться покраснение и зуд. В течение суток возникают болезненные волдыри, наполненные прозрачной жидкостью. В тяжелых случаях наблюдаются головная боль, тошнота и повышение температуры. Опаснее всего ожоги, занимающие более 10 процентов тела, а также поражения лица и шеи — такие травмы могут привести к отеку дыхательных путей, поэтому необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

При контакте с борщевиком рекомендуется прикрыть пострадавшие участки тканью, чтобы на них не попали солнечные лучи, а затем укрыться в помещении. Кожу следует промыть прохладной водой с мылом. Следующие 7-10 дней необходимо защищать пострадавшую область от попадания прямых солнечных лучей. Если на коже появилось покраснение, следует обработать его антисептиком без спирта и наложить стерильную повязку. Волдыри прокалывать нельзя — это может привести к инфекции.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин дал советы по борьбе с борщевиком на дачных участках. Он посоветовал использовать гербициды.