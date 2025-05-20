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09:02, 20 мая 2025Наука и техника

Развенчан миф о главном секрете долголетия

Eur J Prev Cardiol: Физическая форма может не быть ключевым фактором долголетия
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Хорошая физическая форма в подростковом возрасте считается полезной для здоровья и долголетия. Однако исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, показало: связь между спортивностью и снижением смертности может быть не такой прямой, как считалось раньше.

Шведские ученые проанализировали данные более миллиона мужчин, проходивших медосмотр в 18 лет. Оказалось, что у более выносливых участников риск смерти действительно был ниже — как от болезней, так и от случайных причин вроде ДТП. Но это вызвало вопросы: тренировки ведь не могут защитить, например, от утопления.

Чтобы проверить влияние других факторов, исследователи сравнили не только разных людей, но и родных братьев. Оказалось, что помимо физической формы на выживаемость влияют и другие вещи — например, образование, привычки и доход семьи.

Авторы подчеркивают, что польза физической активности не оспаривается, но прежние оценки ее вклада в долголетие могли быть преувеличены. Исследование предлагает пересмотреть аргументы в пользу масштабных программ вмешательства, направленных исключительно на повышение физической формы подростков.

В марте 2025 года ученые назвали важный фактор долголетия. Оказалось, что беглость речи может быть связана с замедленным старением организма и даже предсказывать продолжительность жизни.

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