Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 20 мая 2025Наука и техника

Опровергнут миф о водяных следах на Марсе

Nat Commun: Яркие полосы на Марсе образовались из-за ветра и пыли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Яркие полосы, которые десятилетиями считались возможным признаком текущей воды на Марсе, скорее всего имеют совсем иное происхождение. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало: эти структуры образуются в результате процессов, связанных с ветром и пылью, а не с влагой.

Ученые из университетов Брауна и Берна обучили алгоритм машинного обучения и проанализировали более 86 тысяч спутниковых снимков. Результатом стала крупнейшая на сегодня карта марсианских склоновых полос, содержащая более 500 тысяч объектов. Сопоставив их с климатическими и геологическими данными, исследователи выяснили: полосы чаще появляются в районах с повышенной скоростью ветра и отложениями пыли, а не в условиях, благоприятных для жидкой воды.

До проведения анализа предполагалось, что так называемые «повторяющиеся склоновые линии» возникают в теплое время года и могут указывать на соляные ручьи, потенциально пригодные для жизни. Однако новая работа ставит под сомнение это предположение.

Ранее в феврале 2025 года на Марсе были обнаружены следы древнего пляжа, возраст которого может достигать 3 миллиардов лет. Анализ данных марсохода показал, что в северном полушарии планеты когда-то существовали океан и береговая линия.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп подвели итоги двухчасового разговора по телефону. Как президенты оценили его результаты?

    Названа дата выборов депутатов Госдумы

    Зеленский отказался вывести ВСУ из новых регионов России

    В Совфеде назвали главное отличие позиций Трампа и Байдена

    Раскрыта роль Зеленского в конфликте с Россией

    Женщина рассказала о находке в телефоне мужа и получила совет развестись

    В России заявили о порожденной русофобией глупости президента Финляндии

    «Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение перед разговором Путина и Трампа

    Учительница занялась сексом с учеником в классе и попала за решетку в тот же день

    Мужчин предупредили о влиянии жары на потенцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости