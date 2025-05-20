Режиссер «Брата 3» показал свой новый фильм на Каннском фестивале

Российский режиссер Переверзев показал фильм «Тени Москвы» на Каннском фестивале

Режиссер Валерий Переверзев, известный своей скандальной работой «Брат 3», представил новый проект на Каннском кинофестивале. Об этом постановщик рассказал в интервью НСН.

Переверзев сообщил, что свой новый фильм «Тени Москвы» он показал зрителям международного кинорынка Marché Du Film в рамках престижного смотра в Каннах. Известно, что главную роль в проекте исполнила супруга режиссера Юлия. Также в картине снялась звезда лент «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота» Елена Коренева.

«Из-за прошлогоднего срыва показа фильма "Брат 3" мы решили не анонсировать "Тени Москвы". Для меня важно показать ее в Каннах для экспертного сообщества, безумно этому рад», — поделился эмоциями режиссер.

Также Валерий признался, что верит в силу русского искусства, и что оно сейчас востребовано в том числе и на Западе.

«Вода дорожку найдет. Какие бы препятствия не чинили для русского искусства, оно просочится. Оно востребовано, а наш долг культуру нести», — добавил он.

Ранее стало известно, что режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев решил снять четвертую часть картины в жанре хоррора.