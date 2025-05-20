Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:39, 20 мая 2025Культура

Режиссер «Брата 3» показал свой новый фильм на Каннском фестивале

Российский режиссер Переверзев показал фильм «Тени Москвы» на Каннском фестивале
Андрей Шеньшаков

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Режиссер Валерий Переверзев, известный своей скандальной работой «Брат 3», представил новый проект на Каннском кинофестивале. Об этом постановщик рассказал в интервью НСН.

Переверзев сообщил, что свой новый фильм «Тени Москвы» он показал зрителям международного кинорынка Marché Du Film в рамках престижного смотра в Каннах. Известно, что главную роль в проекте исполнила супруга режиссера Юлия. Также в картине снялась звезда лент «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота» Елена Коренева.

«Из-за прошлогоднего срыва показа фильма "Брат 3" мы решили не анонсировать "Тени Москвы". Для меня важно показать ее в Каннах для экспертного сообщества, безумно этому рад», — поделился эмоциями режиссер.

Также Валерий признался, что верит в силу русского искусства, и что оно сейчас востребовано в том числе и на Западе.

«Вода дорожку найдет. Какие бы препятствия не чинили для русского искусства, оно просочится. Оно востребовано, а наш долг культуру нести», — добавил он.

Ранее стало известно, что режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев решил снять четвертую часть картины в жанре хоррора.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Кандидатов в президенты Польши призвали подписать антиукраинскую декларацию

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Оценена вероятность падения цен на жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости