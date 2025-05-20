Родители нашли у российской школьницы интимную переписку с 22-летним судимым

E1.ru: Екатеринбуржцы нашли в телефоне дочери интимную переписку с судимым

Жители Екатеринбурга нашли в телефоне 15-летней дочери интимную переписку с 22-летним судимым мужчиной. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

В найденных родителями сообщениях россиянин пытался склонить учащуюся к близости и утверждал, что хочет от нее ребенка.

Источник Е1.ru, знакомый с ситуацией, отметил, что девочка познакомилась с мужчиной в одном из дейтинг-сервисов. Они успели несколько раз тайно встретиться.

В переписке горожанин подчеркивал, что разводится и предлагал школьнице серьезные отношения. В прошлом он имел проблемы с законом из-за кражи.

Мать старшеклассницы написала заявление в полицию. С пострадавшей начали работать психологи.

Сотрудники правоохранительных органов от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд приговорил к 3 годам мужчину за избиение школьниц в Уфе.