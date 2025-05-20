Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из Южной Кореи

РИА Новости: Экспорт лапши из Южной Кореи в России вырос в 2,5 раза в апреле

По итогам апреля 2025 года поставки южнокорейской лапши быстрого приготовления в Россию выросли в 2,5 раза в сравнении с мартовским показателем и достигли рекордной отметки 947 тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

Отмечается, что достигнутый во второй месяц весны результат оказался максимальным за все время статистических наблюдений. Стоимость поставок этого вида продукции из Южной Кореи в Россию за отчетный период увеличилась в 2,4 раза и достигла рекордного уровня 4,4 миллиона долларов.

Несмотря на резкое увеличение импорта, РФ сильно не дотянула до лидеров в структуре южнокорейского экспорта лапши. Первое место заняли США с результатом в 33 миллиона долларов, на второй строчке расположился Китай (29,4 миллиона), а топ-3 замкнули Нидерланды (12,4 миллиона). Россия же оказалась девятой в списке крупнейших импортеров.

Другим видом востребованной у российских покупателей южнокорейской продукции в этом году оказались косметические средства. В апреле суммарная стоимость поставок стала максимальной с ноября 2024 года и составила 35,8 миллиона долларов. Наибольшим спросом у отечественных импортеров пользовались средства для ухода за кожей (33,3 миллиона в денежном выражении) и средства для макияжа глаз (1,2 миллиона).