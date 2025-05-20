Россиян предупредили о крупных штрафах за мытье машин

Депутат Колунов: За мытье машин рядом с водоемами грозит штраф до 400 тыс рублей

За мытье машины рядом с водоемами россиянам грозят крупные штрафы. О наказании предупредил зампред комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов, его слова передает РИА Новости.

Так, автомобили нельзя мыть вблизи водоемов и в лесополосе. «За такое правонарушение грозит штраф от 300 рублей до 5000 рублей для физлиц, до 400 тысяч — для юрлиц», — уточнил депутат.

Другие запрещенные места для мойки автомобилей регионы устанавливают самостоятельно. В Москве, например, чистить машины можно исключительно в специально отведенных для этого местах.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыков на даче. Наказание ждет тех, кто не соблюдает правила противопожарной безопасности и ставит мангал слишком близко к постройкам или лесу. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.