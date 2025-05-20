Россиянам посоветовали направления для гастротуров по стране

Россиянам посоветовали отправиться в гастротур в Крым или Казань

Руководитель туроператора Go Travel Наталия Ансталь посоветовала россиянам отправиться в гастротур в Крым и распробовать крымско-татарскую кухню. Подходящие для такого путешествия направления она назвала в беседе с «Известиями».

Она также добавила, что в Казани можно попробовать аутентичную татарскую кухню, а в Суздале — медовуху и традиционные соленья. Сочи может предложить отдыхающим все разнообразие кавказских блюд, в Санкт-Петербурге туристов ждут лучшие шеф-повара страны.

Ранее сообщалось, что число бронирований туров в Крым на лето выросло на 44 процента. В числе наиболее популярных у россиян курортов оказались Коктебель, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.