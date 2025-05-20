Россияне признались в желании иметь дома самовар

Исследование Дзен: Более 35% опрошенных россиян хотел бы иметь самовар

Чаепитие — часть российской культуры, большинство россиян предпочитают черный чай и пьют его регулярно, а почти каждый третий опрошенный хотел бы иметь дома самовар. Об этом говорится в совместном исследовании платформы «Дзен» и русской чайной «Нитка», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

«Интересно, что самовар как элемент чаепития до сих пор сохраняет культурную значимостью У 4,6% респондентов есть дома настоящий дровяной или угольный самовар как семейная реликвия. Электрическим самоваром продолжают пользоваться 6,7%, у 11,3% он был когда-то. При этом 35,4% опрошенных хотели бы иметь самовар, даже если пока его нет», — говорится в материалах к исследованию.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов из разных регионов России. Среди них: мужчины — 59%, женщины — 41%. По данным опроса, регулярно пьют чай 61% респондентов, а почти треть из них (30%) употребляют напиток несколько раз в день.

Наиболее популярным временем для чаепития у россиян завтрак: его отметили 48% опрошенных. Еще 29% предпочитают пить чай во время работы или учебы, а 25% — за обедом или ночным перекусом. Реже чай сопровождает встречи с гостями (16%) и походы в кафе или рестораны (15%).

«Для большинства россиян чай — больше, чем напиток. Почти половина респондентов — 48% — называет чаепитие повседневной привычкой. Для 21% опрошенных встреча за напитком –– повод провести время с близкими, а для 20% — способ поднять себе настроение. Еще 16% респондентов пьют чай, чтобы расслабиться, а 13% — чтобы справиться с недомоганием», — заключили авторы исследования.

Самый популярный сорт чая в России — черный. Его выбирает 51% опрошенных. На втором месте — зеленый чай (22%), на третьем — фруктовый (21%). Травяные сборы нравятся 14% респондентов, улун предпочитают 11%. Пуэр, белый и желтый чаи менее востребованы — их выбирают только 8% опрошенных.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала о заболеваниях, при которых употребление чая нужно ограничить. Так, дубильные вещества танины в чае способны образовывать соединения с железом, содержащимся в продуктах. Из-за этого железо не усваивается. Если у человека есть латентный дефицит железа или железодефицитная анемия, или если он придерживается строгой вегетарианской диеты, ему можно выпивать не более трех чашек чая в день.