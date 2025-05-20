Россиянка описала некоторые особенности жизни мексиканцев фразой «глаза на лоб лезут»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала некоторые особенности жизни местных фразой «глаза на лоб лезут». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, по словам автора публикации, в мексиканских городах шокирующий уровень шума в течение 24 часов в сутки. «И это не шутка — уровни децибелов в Мексике выше, чем у рок-фестиваля. Мне это всегда не нравится», — добавила она. Ее также удивило, что в Мексике у многих большие семьи, а двоюродные родственники тесно общаются между собой.

Кроме того, блогерша обратила внимание на привычку мексиканцев стирать вещи на крыше вручную и пожаловалась на абсурдную бюрократию.

Ранее Ершова удивилась отношению жителей Мексики к внешности и лишнему весу. По ее словам, мексиканцы не считают полноту проблемой, а отказ от еды там воспринимается как нежелание дружить.

