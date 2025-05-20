Российский боец рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в поселке Зверево в ДНР

Оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тоха заявил РИА Новости, что «мясные штурмы» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Зверево в ДНР, подразделения ВС России контролируют половину поселка и постепенно идут вперед.

«Наша 51-я армия удерживает половину поселка, плюс-минус 50 процентов. Противник бросает неопытных своих военных. Их кидают на эти штурмы, назовем их мясными. Люди погибают», — отметил военный.

По его словам, в атаки на рубежи армии России противник отправляет тех, кого поймали сотрудники украинских военкоматов и силой привезли на фронт.

Ранее российский боец с позывным Мишаня рассказал, что бойцы ВСУ в Богатыре не были готовы к ближним боям. Они предпочитали отбиваться с помощью FPV-дронов.