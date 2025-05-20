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18:46, 20 мая 2025Наука и техника

Российский КУБ заинтересовал премьера Малайзии

«Калашников»: Российские дроны СКАТ и КУБ вызвали интерес премьера Малайзии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский дрон-камикадзе «КУБ-Э» и разведывательный беспилотник «СКАТ 350М» представили на международной выставке LIMA 2025, которая проходит с 20 по 24 мая в Малайзии. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«В первый день работы выставки летательные аппараты производства российского концерна вызвали повышенный интерес со стороны премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, официальных делегаций военных и гражданских специалистов из Малайзии и зарубежных стран», — говорится в сообщении.

СКАТ предназначен для аэрофотосъемки и оперативного видеомониторинга. Аппарат может работать при высокой облачности и ветре до 15 метров в секунду. Барражирующий боеприпас «КУБ-Э» может поражать небронированные цели в любое время суток. В концерне подчеркнули, что КУБ хорошо зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции.

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Ранее в мае стало известно, что российский СКАТ 350М смог приземлиться после сквозных пробитий. Кроме того, дрон несколько раз избежал перехвата, автоматически совершив маневр.

Вот это да!
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