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14:26, 20 мая 2025Россия

Российский подросток рассказал родным о планах и бесследно исчез

Подросток из Волгоградской области рассказал родным о планах и бесследно исчез
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Волгоградский Следком»

Подросток из Суровикинского района Волгоградской области рассказал родным о планах и бесследно исчез. Поиски юноши ведутся уже почти год, стало известно порталу V1.ru.

Старшеклассник в день пропажи заявил семье, что хочет погостить у друга в Москве. Незадолго до этого подросток продал свой телефон. В региональном управлении Следственного комитета России указали, что мать школьника подала заявление о его исчезновении 24 июля 2024 года.

«Поскольку первоначальные разыскные мероприятия положительных результатов не принесли, территориальным следственным подразделением СКР по факту безвестного исчезновения юноши возбуждено уголовное дело», — разъяснили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители привели данные о внешности юноши: он худощавого телосложения, ростом 175–178 сантиметров с темными кучерявыми волосами.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 14-летний школьник оставил записку и исчез.

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