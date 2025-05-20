Российский подросток рассказал родным о планах и бесследно исчез

Подросток из Волгоградской области рассказал родным о планах и бесследно исчез

Подросток из Суровикинского района Волгоградской области рассказал родным о планах и бесследно исчез. Поиски юноши ведутся уже почти год, стало известно порталу V1.ru.

Старшеклассник в день пропажи заявил семье, что хочет погостить у друга в Москве. Незадолго до этого подросток продал свой телефон. В региональном управлении Следственного комитета России указали, что мать школьника подала заявление о его исчезновении 24 июля 2024 года.

«Поскольку первоначальные разыскные мероприятия положительных результатов не принесли, территориальным следственным подразделением СКР по факту безвестного исчезновения юноши возбуждено уголовное дело», — разъяснили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители привели данные о внешности юноши: он худощавого телосложения, ростом 175–178 сантиметров с темными кучерявыми волосами.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 14-летний школьник оставил записку и исчез.