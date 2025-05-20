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10:42, 20 мая 2025МирЭксклюзив

Политолог рассказал о тайной части разговора Путина и Трампа

Политолог Дубравский: Большая часть тем беседы Путина и Трампа осталась в тайне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Значительная часть тем, которые обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, осталась непубличной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По его словам, такая тайна может быть связана с практическими шагами насчет урегулирования конфликта на Украине.

«Россия так просто не согласится на прекращение огня, то есть на перемирие. Ей важно понимать, как будет выглядеть дорожная карта на пути к миру», — объяснил Дубравский.

При этом политолог считает, что в самом ближайшем будущем от Москвы можно ждать новых заявлений, связанных со структурой будущего переговорного процесса.

Беседа Путина и Трампа состоялась в понедельник вечером, 19 мая. Она продолжалась более двух часов.

По ее итогам, как заявил американский президент, стороны договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, параметры соглашения будут определяться напрямую Москвой и Киевом, обсуждение условий завершения конфликта начнется в кратчайшие сроки.

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