ТАСС: Семья в ДНР укрывала бойца ВС России от ВСУ почти полгода

Семья в Донецкой народной республике (ДНР) тайно укрывала раненого бойца Вооруженных сил (ВС) России от Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полгода. Об этом спасшая военнослужащего женщина сообщила ТАСС.

Как сообщает агентство, события произошли в районе Великой Новоселки. Женщина рассказала, что российский военнослужащий заблудился и случайно наткнулся на поселок Разив, в котором жила семья.

«Он попросил водички, мы его напоили, накормили, одели его. Осколки вытаскивали ему, перебинтовывали, обрабатывали ему. И так он у нас остался», — рассказала женщина.

По ее словам, в соседнем доме проживали солдаты ВСУ. Когда они приходили, то раненого бойца прятали в подвале. Он прожил с семьей почти полгода, пока не началось наступление российских войск — тогда украинские военные начали обстрел поселка. Российский военнослужащий помог вывезти семью в тыл.

В январе подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль Великую Новоселку. Местный житель поселка рассказал о действиях украинских военных во время отступления. Он заявил, что бойцы ВСУ жестоко расправлялись с мирными гражданами.