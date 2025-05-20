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04:00, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Женщина сходила к гинекологу и подала жалобу из-за неожиданного замечания

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ArtPhoto_studio / Freepik

Пользовательница TikTok по имени Джесс поделилась историей, как она подала жалобу на врача из-за неожиданного замечания. На ее видео, вышедшее 13 мая, обратило внимание издание Daily Dot.

Авторша ролика рассказала, что осталась недовольна недавним походом на прием к гинекологу. Джесс спросила у врача, как ей справиться с рецидивирующими инфекциями. Она ожидала услышать от специалистки рекомендацию, но вместо этого столкнулась с замечанием. «Вы выглядите как человек, который действительно хорошо проводит время», — передала слова медика женщина.

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Джесс удивилась словам врача, и попросила уточнить, что именно она имела в виду. Тогда гинеколог ответила, что инфекции могут возникать у тех, кто имеет несколько половых партнеров. Авторша ролика объяснила, что состоит в браке, и поэтому ответ специалистки разозлил ее. «Это было совершенно неприемлемо. (...) Я подала жалобу», — добавила рассказчица.

Большинство пользователей раскритиковали поведение врача. Один из участников обсуждения посоветовал авторше ролика подать в суд на клинику. «Это безумие, очень жаль, что вы пережили такое», — написал другой комментатор.

Ранее другая пользовательница TikTok поделилась историей о том, как она решила сделать сюрприз заболевшему возлюбленному и неприятно удивилась. Видео с ее рассказом набрало несколько миллионов просмотров и вызвало бурные обсуждения в сети.

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