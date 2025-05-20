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15:28, 20 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о расширении российской зоны контроля между Дзержинском и Красноармейском

DeepState: Российские войска продвинулись между Дзержинском и Красноармейском
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись на участке между Дзержинском (украинское название — Торецк) и Красноармейском (украинское название — Покровск), расширив свою зону контроля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты боевых действий украинского аналитического проекта DeepState.

Так, Вооруженные силы России смогли занять участок между Калиново и Тарасовкой, а также продвинуться к Елизаветовке, взяв под контроль часть населенного пункта.

Кроме того, по данным аналитиков, российские военные смогли продвинуться к западу от Великой Новоселки Запорожской области, возле села Новодаровка. Благодаря этому им удалось создать «мешок» для украинских войск под Зеленым Полем.

Ранее DeepState также признал продвижение подразделений армии России на данном участке фронта. В частности, сообщалось, что Вооруженные силы России серьезно продвинулись в Новой Полтавке, окончательно перерезав трассу между Красноармейском и Константиновкой.

Вот это да!
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