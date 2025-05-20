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15:22, 20 мая 2025Ценности

Стилист назвала россиянам недопустимую для похода в театр одежду

Стилист Елена Кузнецова: Спортивные костюмы недопустимы для похода в театр
Мария Винар

Фото: Artem Oleshko / Shutterstock / Fotodom

Стилист-имиджмейкер и fashion-аналитик Елена Кузнецова назвала россиянам недопустимую для похода в театр одежду. Соответствующий комментарий публикует KP.RU.

Модный эксперт отметила, что, несмотря на ослабление требований к дресс-коду, на спектакль могут не попасть зрители в спортивных костюмах, сандалиях, шортах и майках. Кроме того, недопустимой считается одежда, которая выглядит слишком повседневно и неряшливо.

Собеседница издания порекомендовала придерживаться более классического стиля в нарядах. В данном случае подойдут элегантные вечерние платья и костюмы. Кроме того, Кузнецова посоветовала брать с собой только небольшие сумки и клатчи. Вдобавок специалист уточнила, что в театре не принято переодеваться и переобуваться.

В марте стилист Мария Абабкова перечислила модные цвета одежды на весну 2025 года.

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