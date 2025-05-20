Сват Трампа стал послом США во Франции

Сенат утвердил свата президента США Дональда Трампа Чарльза Кушнера послом Соединенных Штатов во Франции. Об этом пишет Politico.
«Чарльз Кушнер, магнат в сфере недвижимости и отец зятя президента Дональда Трампа, в понедельник был утвержден Сенатом на должность посла США во Франции, несмотря на судимости за тяжкие преступления, которые были сняты в результате президентского помилования», — говорится в материале.
Сын Кушнера Джаред занимал должность старшего советника президента США во время его первого срока. Он помог достичь подписания Соглашений Авраама между Израилем и рядом арабских государств, которые являются одним из знаковых внешнеполитических достижений Трампа.
Назначение Кушнера на должность произошло при 51 голосе «за» и 45 голосах «против».
В 2005 году Кушнер признал себя виновным по пунктам обвинения в подаче поддельных налоговых деклараций, давлении на свидетелей и даче ложных показаний Федеральной избирательной комиссии. Два года он провел в тюрьме. В декабре 2020 года, незадолго до окончания своего первого срока, Трамп помиловал его.
Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своего свата Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции еще в декабре 2024 года. Он назвал его выдающимся бизнес-лидером, который будет представлять страну и защищать ее интересы.