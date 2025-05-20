Сват Трампа стал послом США во Франции

Politico: Сенат утвердил свата Трампа Чарльза Кушнера послом США во Франции

Сенат утвердил свата президента США Дональда Трампа Чарльза Кушнера послом Соединенных Штатов во Франции. Об этом пишет Politico.

«Чарльз Кушнер, магнат в сфере недвижимости и отец зятя президента Дональда Трампа, в понедельник был утвержден Сенатом на должность посла США во Франции, несмотря на судимости за тяжкие преступления, которые были сняты в результате президентского помилования», — говорится в материале.

Сын Кушнера Джаред занимал должность старшего советника президента США во время его первого срока. Он помог достичь подписания Соглашений Авраама между Израилем и рядом арабских государств, которые являются одним из знаковых внешнеполитических достижений Трампа.

Назначение Кушнера на должность произошло при 51 голосе «за» и 45 голосах «против».

В 2005 году Кушнер признал себя виновным по пунктам обвинения в подаче поддельных налоговых деклараций, давлении на свидетелей и даче ложных показаний Федеральной избирательной комиссии. Два года он провел в тюрьме. В декабре 2020 года, незадолго до окончания своего первого срока, Трамп помиловал его.

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своего свата Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции еще в декабре 2024 года. Он назвал его выдающимся бизнес-лидером, который будет представлять страну и защищать ее интересы.