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16:32, 20 мая 2025Мир

Сват Трампа стал послом США во Франции

Politico: Сенат утвердил свата Трампа Чарльза Кушнера послом США во Франции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сенат утвердил свата президента США Дональда Трампа Чарльза Кушнера послом Соединенных Штатов во Франции. Об этом пишет Politico.

«Чарльз Кушнер, магнат в сфере недвижимости и отец зятя президента Дональда Трампа, в понедельник был утвержден Сенатом на должность посла США во Франции, несмотря на судимости за тяжкие преступления, которые были сняты в результате президентского помилования», — говорится в материале.

Сын Кушнера Джаред занимал должность старшего советника президента США во время его первого срока. Он помог достичь подписания Соглашений Авраама между Израилем и рядом арабских государств, которые являются одним из знаковых внешнеполитических достижений Трампа.

Назначение Кушнера на должность произошло при 51 голосе «за» и 45 голосах «против».

В 2005 году Кушнер признал себя виновным по пунктам обвинения в подаче поддельных налоговых деклараций, давлении на свидетелей и даче ложных показаний Федеральной избирательной комиссии. Два года он провел в тюрьме. В декабре 2020 года, незадолго до окончания своего первого срока, Трамп помиловал его.

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своего свата Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции еще в декабре 2024 года. Он назвал его выдающимся бизнес-лидером, который будет представлять страну и защищать ее интересы.

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