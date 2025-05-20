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03:59, 20 мая 2025Мир

Трамп назвал Путина приятным джентльменом

Трамп назвал Путина приятным джентльменом и заявил о прогрессе по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом». Об этом сообщает РИА Новости.

На торжественном ужине в Белом доме Трамп также высказался о прошедшем диалоге и отметил прогресс.

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — подчеркнул он.

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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